Charleroi-les-Bains: complet deux jours consécutifs

Ils sont 1300 à ne vouloir échanger leur place pour rien au monde. La piscine extérieure du Centre de délassement est complète. Les pics de chaleur de ces lundi et mardi ont attiré les grandes foules. Pour venir se rafraîchir dans l’eau à 26 °, il fallait s’y prendre bien à l’avance. "C’est la première fois que nous affichons complet pour le matin et l’après-midi.Les gens ont réservé en masse. Pour ces deux jours, on compte plus de 2600 baigneurs sans compter les nageurs sportifs qui viennent en matinée et en soirée" , se réjouit Bernard Thiry, directeur du pôle piscine de la Régie communale autonome (RCA).