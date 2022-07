Adem Zorgane (Charleroi) : “Si je pars, je veux rejoindre un club qui joue la Coupe d’Europe”

Avec le recul, comment jugez-vous votre première saison en Europe?

Je pense pouvoir dire qu’elle s’est bien déroulée. Je suis très fier de la saison effectuée même si j’aurais pu faire encore mieux notamment en termes de buts (3) et de passes décisives (6).

Vous attendiez-vous à jouer autant (37 apparitions toutes compétitions confondues)?

Honnêtement, non. Je pensais que cela prendrait plus de temps parce que, quand j’étais en Algérie et que je suivais mes potes algériens qui étaient arrivés en Europe, je voyais bien qu’ils mettaient du temps à s’adapter. J’ai beaucoup travaillé, j’ai progressé au niveau tactique et physique, et j’ai reçu la confiance du coach…

Ici à Charleroi, même le n°6 a la liberté de se projeter.

Il vous a repositionné un cran plus bas, en véritable médian défensif, durant cette préparation. Comment vous a-t-il convaincu de ce changement?

Il l’avait déjà fait quelques fois, notamment contre Genk la saison dernière, et il estime que cela fonctionne bien. Marco (Ilaimaharitra) avait d’ailleurs marqué en étant aligné un peu plus haut et, moi, j’avais assuré le boulot en numéro 6. Notre gros avantage, collectivement, c’est que l’on possède dans l’entrejeu des joueurs qui peuvent s’interchanger: Marco, Morioka et moi. Daan Heymans aussi, un peu. Et Damien (Marcq) qui vient d’arriver. On a l’un des meilleurs entrejeux de D1A. C’est vrai qu’à la base, j’aime être plus haut et m’infiltrer. Mais ici à Charleroi, avec le coach Edward Still, même le 6 reçoit la liberté de parfois se projeter vers l’avant parce qu’on a confiance les uns envers les autres. On sait que les autres joueurs sont assez intelligents et expérimentés pour compenser notre sortie.

Qu’est-ce qui vous attire dans ce rôle de milieu de terrain?

En fait, je joue à ce poste parce que mon père (NdlR: Malik, ancien international) y jouait déjà. Quand j’étais petit, quand je jouais avec mes amis au quartier, j’aimais déjà me placer au cœur du jeu, toucher beaucoup de ballons… Et à mon arrivée à l’académie du Paradou AC, je suis resté là.

Vous ne rêviez pas de marquer un tas de buts comme la plupart des enfants qui jouent au football?

Non, non. Donner des passes décisives et bonifier le jeu de mon équipe m’intéressent plus que marquer des buts.

Quels sont vos objectifs pour cette saison?

À titre personnel, je veux continuer à progresser et me montrer plus décisif. Et collectivement, tous les joueurs dans le vestiaire veulent se qualifier pour les playoffs 1 et pourquoi pas jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Je crois qu’on a les qualités pour y parvenir. Le noyau est bien balancé.

En ferez-vous encore partie après le 6 septembre (date de la fin du mercato d’été) ou estimez-vous qu’il soit préférable pour votre évolution de déjà franchir un cap?

Dans le football, il ne faut pas brûler les étapes. Je me sens à l’aise ici et je veux confirmer cette saison avant de franchir un palier. Mais on sait aussi que, s’il y a une bonne offre et que le club est d’accord, moi, je suis prêt et ouvert. Je viens de signer un nouveau contrat jusqu’en 2027 mais je sais que la direction me laissera saisir ma chance si tout le monde s’y retrouve.

Lyon?

Tout le monde m’en parle et sait que j’apprécie ce club mais, si je pars cette année ou la suivante, je veux rejoindre un club qui joue la Coupe d’Europe (NdlR: ce qui n’est pas le cas de l’OL cette saison).

Et si Charleroi décroche un ticket européen en fin de saison?

Alors il se pourrait que je reste, oui (sourire). Je le répète, je me sens bien ici mais le mercato est encore long. Plus globalement, pour un transfert, je préfère le mercato d’été à celui d’hiver. J’estime que c’est plus facile pour s’adapter et se préparer avec ses nouveaux équipiers en juin ou juillet… Tandis qu’en janvier, c’est généralement plus difficile de se faire une place.

Le championnat sera plus homogène cette saison.

Quelle équipe vous a le plus impressionné la saison dernière?

L’Union SG parce qu’elle avait un jeu différent, original. C’est bizarre à expliquer: je trouve que ça ne jouait pas si bien que ça mais, leur force, selon moi, c’est qu’ils parvenaient toujours à déjouer ce que l’adversaire mettait en place tactiquement. Ils savaient aussi qu’ils allaient marquer à un moment ou à un autre, et ils étaient solides collectivement. Au début, les gens disaient que c’était un peu la chance du promu, mais on a constaté au fur et à mesure que non. Il y avait un vrai travail du coach et du groupe. Puis forcément, Bruges et Anderlecht m’ont aussi plu.

À quel genre de championnat vous attendez-vous cette saison?

Je crois que le niveau sera plus élevé que la saison dernière et surtout que le championnat sera plus homogène. Les équipes qui jouent le maintien se sont déjà bien renforcées – ou vont encore le faire – parce qu’avec trois descendants, elles ne peuvent pas se permettent d’hésiter en début de championnat. Ça ne m’étonnerait pas que des petits surprennent des grands.