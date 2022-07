Pour Jean-Marie, ancien SDF de Charleroi, «il n’y a pas assez d’aide en cas de fortes chaleurs»

Même si actuellement il a un logement, il connaît par cœur le monde de la rue. S’il a appris à vivre avec les codes de la rue pour en affronter les différentes situations, il y a un élément qu’il ne peut absolument pas maîtriser: la météo.

Si bien souvent on pense aux difficultés éprouvées par les personnes fragilisées en hiver, l’été et ses pics de chaleur ne sont pas à prendre à la légère. Les fortes chaleurs que nous avons connues en début de semaine rendent la vie tout aussi compliquée que les gelées hivernales.

Avec des températures frôlant les 40 °C ces lundi et mardi, Jean-Marie cherche le moindre coin d’ombre pour se rafraîchir et se protéger du soleil. "Je viens souvent dans le parc pour me poser et chercher un coin d’ombre. J’évite de trop bouger."

Par fortes chaleurs, l’important est de s’assurer une bonne hydratation mais là encore la solution n’est pas aussi simple quand on est à la rue. Bien qu’il existe des dispositifs mis en place par le monde associatif, les services du CPAS et du Relais Social, Jean-Marie estime qu’ils ne sont pas suffisants. Cependant, il ne nie pas qu’il existe des aides. " Je ne vois personne de la journée quand il fait chaud. C’est compliqué pour moi de me rendre dans les centres de distribution d’eau. Quand il fait chaud, il me faut non seulement de l’eau pour moi mais aussi pour mon chien. Je n’ai souvent pas d’autres choix que d’en acheter. Cette eau je dois la partager avec mon chien."

S’il arrive tout de même à se procurer de l’eau, Jean-Marie regrette qu’une ville comme Charleroi ne dispose pas de fontaines publiques d’eau potable. Pour lui, cela devrait être une priorité. Non seulement les personnes vivant dans la rue pourraient en profiter mais également l’ensemble de la population. " On pourrait déjà juste boire mais aussi se rafraîchir. Cela pourrait servir aussi à nos animaux de compagnie qui sont véritablement des partenaires de vie. "

Du côté de la ville de Charleroi on annonçait déjà en février dernier qu’une réflexion sur les fontaines à eau était en cours. Cette réflexion consistait à intégrer différents paramètres, comme la présence de conduites de distribution en sous-sol afin de se raccorder plus facilement au réseau. Une cartographie visant à identifier les emplacements les mieux adaptés devait être réalisée. La ville travaillait à la rédaction d’un cahier spécial des charges pour l’acquisition de modèles robustes. Par le passé, intégrées au plan de rénovation du plan Phénix, des fontaines avaient déjà été placées mais les actes de vandalisme ont eu raison de leur durabilité dans le temps.

Le placement de fontaines à eau potable était présent dans chacun des projets du plan places que pilote le bourgmestre. Il avait ainsi été décidé d’en installer sur les places Destrée à Gilly et Albert Ierà Montignies-sur-Sambre. Idem à Charleroi, à la ville-haute, où une fontaine publique devrait voir le jour à l’endroit de l’ancienne gare de bus des Beaux-Arts, à proximité de la place du Manège.

Quand la Ville en était à la réflexion, des initiatives privées voyaient le jour comme celle de l’ASBL Comme Chez Nous qui avait décidé d’initiative le placement d’un robinet à front de rue.

La mise en place de points d’eau potable publics à Charleroi pourrait trouver son inspiration chez nos voisins français où, à Paris, on les trouve aisément.