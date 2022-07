Pays de Charleroi : des poubelles intelligentes pour collecter le PMC avec des répliques cultes en encouragements

Elle permet de compacter son contenu grâce à un système alimenté par énergie solaire et, au personnel, de suivre son taux de remplissage pour la vidanger au bon moment.

Avec des petits plus, ludiques: des répliques de films tels que les Simpsons, les Visiteurs, Terminator ou encore C’est arrivé près de chez vous sont diffusées lorsque le système est actionné. Une communication sur le geste de tri est aussi visible et des pas tagués sur le sol mènent à l’îlot. De quoi inciter à recourir à ce nouveau dispositif, projet pilote pour le moment, qui doit permettre un coup de boost au tri des PMC dans l’espace public.

Car si la Belgique est bonne élève européenne pour le tri des déchets, c’est surtout parce que ses citoyens accomplissent cette tâche à la maison. Or, la consommation en rue s’accroît, ce qui va de pair avec une hausse des déchets produits, PMC surtout, explique Philippe Teller, directeur général de Tibi. Mais l’espace public propose peu de possibilités de collecte sélective: il n’y a à peu près que les gares et les aéroports pour s’en préoccuper… La nouvelle poubelle intelligente s’inscrit dans une action qu’entend mener la Wallonie, avec Be Wapp, pour combler cette lacune.

Dès 2020, elle a lancé un appel à projets baptisé "Tri out of home/on the go" auquel ont répondu plusieurs communes de la région carolo, mais aussi l’intercommunale de gestion des déchets Tibi. Les premières actions sont aujourd’hui lancées.

Une centaine de poubelles

Neuf communes de la région carolo ont été sélectionnées: Aiseau-Presles, Chapelle-lez-Herlaimont, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Évêque, Ham-sur-Heure/Nalinnes, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul et Pont-à-Celles. Plus classiquement, elles seront équipées de poubelles de tri (une centaine en tout) à deux compartiments – l’une pour récolter les PMC, l’autre pour les autres types de déchets – qui seront placées en août et septembre aux endroits de passage (lire l’encadré). Elles reçoivent, via le Fonds Post Plus, un subside de 25000 € maximum, et bénéficient de l’accompagnement de Tibi.

Les "îlots de tri intelligents", en revanche, sont mis en place par l’intercommunale qui a pu compter sur 50000 € de subsides. Au nombre de cinq, ces poubelles high-tech sont mises en test à Charleroi (place de la Digue et parc reine Astrid) pendant six mois, et trois mois à Farciennes (Grand-Place), Aiseau-Presles (hall Sambrexpo) et Chapelle. Ces îlots seront ensuite placés à Nalinnes Bultia, à la gare de Fleurus et à l’athénée Solvay de Charleroi.

Un bilan permettra de déterminer si ces poubelles sont pertinentes et où les placer, pour ensuite les implanter définitivement. La Wallonie devrait poursuivre son action par un nouvel appel à projets où les communes qui n’ont pas pris part en 2020 seraient prioritaires.