Charleroi : une course d'orientation pour (re)découvrir la ville

Au programme, une course d’orientation à travers Charleroi pendant laquelle les participants pourront découvrir la première ville wallonne d’une tout autre façon.

Entre jeux et défis, les participants iront de balise en balise.

Organisée en collaboration avec l’ASBL Centre-ville, cette nouvelle édition promet encore plus de surprises. La vingtaine de partenaires que compte le projet se sont mis à pied d’œuvre afin d’offrir une après-midi sous le signe de l’amusement collectif.

Des surprises et des cadeaux

" Une nouvelle fois, nous avons voulu mettre Charleroi en avant et faire découvrir d’une façon originale non seulement les commerces mais également certaines institutions comme le Quai 10 et l’auberge de jeunesse , expose Linesay Pantelos. De nouveaux partenaires nous ont rejoints dans l’aventure dont Charleroom et ses escape games. Nul besoin d’être un grand sportif ou d’être de Charleroi pour passer un bon moment. Le visage de la ville change et la découvrir au fil de ces changements reste intéressant. Outre les défis et autres challenges, nous pouvons déjà annoncer que de nombreux cadeaux sont à la clé."

www.moovti.be