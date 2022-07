Des bornes de recharge électriques installées devant les bureaux de la Sambrienne

Dans cette optique, deux de ses sites d’exploitation à Monceau et Montignies-surSambre accueillent désormais des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Deux bornes ont été placées sur le site de la direction technique à Montignies, et quatre face aux bureaux de la direction immobilière à Monceau. "Il s’agit ici d’anticiper l’électrification de notre flotte de véhicules de service et de prévoir les attentes de nos collaborateurs et sous-traitants , explique-t-on au sein de la SLSP. Nous sommes donc en phase de test sur ces deux projets, afin de leur permettre de faire leurs preuves et d’étudier la suite à y réserver."

Les bornes seront aussi à la disposition des collaborateurs lors de leur visite sur les sites équipés de bornes de recharge électrique.

Une réflexion est également en cours afin d’étendre leur utilisation à un plus large public. Plusieurs pistes sont explorées comme l’augmentation du nombre de bornes à divers endroits et quartiers gérés par la société de logements sociaux.

Ce projet rentre parfaitement dans l’objectif fixé par La Sambrienne de remplacer à court terme 50% de son parc actuel des véhicules de service par des véhicules produisant peu ou pas d’émissions polluantes. "Mais ce n’est pas la seule action que nous menons pour la transition écologique , précise-t-on. La Sambrienne tient à être l’un des moteurs de cette transition dans notre région."

Les deux sites d’exploitation concernés disposent par exemple ainsi de panneaux photovoltaïques. Et, dans ces bureaux, de plus en plus de détails témoignent de cette ambition: fin du plastique à usage unique, réduction des déchets, rationalisation des déplacements, transition vers le zéro papier… Une foule de "petits" projets contribuent à réduire l’impact environnemental de La Sambrienne, consciente que la somme de plusieurs petits gestes peut avoir un effet considérable.

L’investissement nécessaire à l’achat est bornes a été réalisé sur fonds propres. Il s’agit d’une opération pilote destinée à agrandir le nombre de bornes à l’avenir.