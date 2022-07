«On doit arroser trois fois par semaine»

Durant ces journées, comme depuis le début de cette semaine au mercure élevé, les agents du service communal Nature en ville sont sur le pont afin de veiller à la bonne santé des arbres, des parterres et autres bacs à fleurs qui garnissent l’ensemble du territoire carolo.

Avec toujours un œil sur les prévisions météos

Constamment attentifs aux prévisions météorologiques et au fait du dernier bulletin en date, les jardiniers et aides-jardiniers communaux, répartis dans 5 secteurs, à Ransart, Monceau-sur-Sambre, Roux, Charleroi et Marcinelle, arrosent plusieurs fois par semaine les espaces fleuris de la ville.

" Suivant la météo, il est prévu d’arroser deux fois par semaine mais en cas de fortes chaleurs comme actuellement, nous montons jusqu’à trois fois par semaine" , explique Julien Hanus, directeur du service Nature en ville. Que ce soit avec un camion-citerne ou des contenants plus petits, ce sont quasiment 10m³, donc pas loin de 10000 litres, d’eau qui sont utilisés tous les jours pour l’ensemble du territoire carolo.

" L’eau que nous utilisons est en grande partie celle qui provient de nos réserves d’eau de pluie. Ces réserves se trouvent sous nos serres à Ransart . D’énormes citernes recueillent cette eau et cette réserve suffit pour tout arroser durant un an" , continue-t-il d’expliquer, avant d’enchaîner: "Nous utilisons toute cette eau pour arroser les plantes en tenant compte de leurs besoins. Par exemple, il faut plus d’eau pour les plantes dans les bacs que dans pour les plantes se trouvant dans des parterres, il y a la réserve du sol et elles sont moins exposées aux rayons du soleil comme peuvent l’être les parois des bacs. Nous arrosons également les jeunes arbres plus intensément les deux premières années après les avoir plantés. En moyenne il faut entre 200 et 300 litres d’eau par arrosage" .

Plantes vivaces, pour lespollinisateurs

Afin de faciliter l’entretien des plantes, le service Nature en ville a fait le choix réfléchi et délibéré, depuis 2019, de ne planter que des plantes vivaces, telles que des hysopes, des imperatas ou encore des heuchères. "Nous avons opté pour ces plantes vivaces car, non seulement, cela représente une économie de temps et d’argent mais c’est aussi un choix écologique car ces plantes sont plus mellifères et favorisent les insectes pollinisateurs, indispensables à un équilibre naturel" .

La suppression des pesticides chimiques a également impacté le travail du service communal, ces dernières années. Les agents ont dû s’adapter, et trouver de nouvelles méthodes de travail et de gestion des espaces verts publics. Le directeur du service Nature en ville conclut: "Pour gérer correctement l’ensemble des espaces verts, nous avons dû procéder à une mécanisation des équipes et pour la gestion, nous avons mené une réflexion globale, comme, par exemple, remplacer certains massifs fleuris par des pelouses plus faciles d’entretien."