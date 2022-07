On a testé l’escape game apéro

Le jeu suit tous les codes d’un escape game classique: scénario un poil déjanté, recherche et déduction, rationalité et second degré. Les énigmes sont variées, elles font appel à différents chemins de réflexion. Il n’y a pas de temps limite pour accéder aux produits, le jeu dure entre 1h30 et 2h30 selon la motivation du team de 4 à 7 joueurs. "Dans la formule de base, la glacière est garnie de trois bouteilles de 75 cl et de produits de grignotage pour les participants" , explique Éric Hublart, de CharleRooms. Différentes alternatives sont proposées, en collaboration avec des brasseries locales et artisans de bouche (traiteur Bouyard, chips Lucien, Manufacture Urbaine, brasserie de l’Abbaye d’Aulne et de Chimay…) Il est possible de choisir son assortiment, voire de le personnaliser! Attention, par contre, pour d’évidentes raisons de logistique et de réassort, la réservation des box est indispensable au moins 48 h à l’avance.

"Nous en avons acquis quatre qui peuvent être retirés sur le site des Lacs ou dans nos locaux au centre de Charleroi" , rappelle Éric Hublart. Après avoir plongé les joueurs dans le scénario surréaliste, la partie est lancée: il faut aider le front de libération de l’apéro, le FLAP en abrégé, à amener aux participants tous les ingrédients de la fête. Pour cela, chacun doit faire preuve d’imagination et d’audace, d’intuition et d’attention, le diable se cache souvent dans les détails. On a les clés du jeu sous les yeux mais il faut aller les chercher. Le game master valide les choix ou informe les membres de l’équipe qu’ils font fausse route, cela en fonction du temps donné. Après 1h30 d’essais-erreur, le dernier box se déverrouille, libérant les ultimes produits de grignotage et accessoires. Il est temps de lever son verre pour trinquer à… la libération de l’apéro!