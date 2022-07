Les PEPS font le plein pour l’été

Les chiffres seuls prouvent déjà l’engouement jamais démenti pour les PEPS, les plaines éducatives de proximité saisonnières: cet été, ce sont 1198 enfants qui y sont inscrits, 375 de moins de 6 ans et 823 de plus de 6 ans. Ils se partagent, selon leur lieu d’habitation, entre dix plaines organisées, sur douze sites différents. Tout a commencé ce lundi 11 juillet, les moments de détente, de partage et de découverte se poursuivront jusqu’au 12 août inclus. "Nous mettons tout en place pour proposer aux enfants des activités épanouissantes qui stimulent leur créativité et le vivre ensemble. Pour nous, il s’agit aussi d’une véritable mesure sociale puisque ces nombreuses heures de loisirs sont accessibles, pour les enfants domiciliés dans l’entité, au prix de 4 € par jour, avec la soupe et les collations" , explique l’échevine Julie Patte, qui revêt ici sa casquette de responsable de l’ATL, accueil temps libre.