Charleroi: l'épouse de Denis Ducarme agressée en ville

Plusieurs témoins assistent à l’algarade. Aucun n’interviendra pourtant, ce qui a choqué l’épouse du député. Cellc-ci a toutefois pris le numéro de plaque et la photo de l’auteur afin de l’identifier. "Je pense aux centaines de femmes qui vivent ça au quotidien et qui subissent des violences bien plus graves dans un climat de banalisation." , conclut-elle.

"Il n’aura pas fallu un an pour que ma femme soit agressée à côté de l’appartement" : Denis Ducarme est décidé à exploiter ce fait divers à des fins politiques. C’est, pour lui et pour son épouse, l’arbre qui cache la forêt. "De nombreuses femmes rencontrent le sexisme et la violence sur le chemin du travail ou de l’école, ou lors de leurs sorties en ville. C’est inacceptable! Sabrina, qui a pratiqué la boxe chinoise en Angleterre où elle a vécu cinq ans, a décidé de reprendre des cours d’autodéfense ".

Si elle refuse de se présenter en victime, elle appelle l’ensemble des Carolos à ne pas tomber dans la banalisation. "Les femmes victimes de violences ou de harcèlement doivent saisir la police et faire en sorte que la peur change de camp" , insiste son mari. Laisser le champ libre aux auteurs est la pire des choses. Il faut leur envoyer le message: Messieurs, il y a des lois en Belgique et elles doivent être appliquées. Il appartient à la police et à la justice de les faire respecter.