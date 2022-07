Séances d’information, mode d’emploi

Le service citoyen, comment ça marche ? Quelles sont les offres de missions, dans quel mode d’encadrement, avec quels droits ? Ces questions et d’autres sont abordées chaque semaine lors de séances d’information organisées alternativement en présentiel et en visio-conférence pour les participants qui ont des difficultés à se déplacer. « Notre permanence est installée au n°5 de la rue du Collège à la ville-basse, à quelques dizaines de mètres du centre commercial Rive Gauche », explique Clotilde Moulin, en charge des partenariats pour le Hainaut. « Pour s’inscrire à l’une de nos séances d’information hebdomadaire, rien de plus simple : il faut se rendre sur le site https ://www.service-citoyen.be/et choisir la date et l’heure de sa séance d’information via l’onglet « faire un Service Citoyen ». Les prochaines promotions de jeunes démarreront dès la fin août partout en Belgique. » Durant l’été, la plateforme du Service Citoyen sera présente sur divers festivals musicaux, notamment à Ronquières et à Scène-sur-Sambre. Clotilde Moulin est accessible par téléphone au 0489/37 13 90.D.A.