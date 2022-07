Jean-François Octave joue toute sa partition artistique

Touche-à-tout, ce n’est pas dilettante et être artiste, c’est aussi pouvoir questionner tout, tout le temps: voilà en quelques mots une définition rapide de Jean-François Octave, né en 1955 à Arlon, et qui a commencé sa pratique artistique dès l’adolescence au début des années 1970. Embarqué par la vague punk qui a marqué la fin de cette même décennie, le créatif s’est frotté à toutes les disciplines: dessin, peinture, photographie, graphisme, lettrage, écriture, détournements divers. Avec, en fil rouge, un "journal intime artistique" que "JFO" tient depuis des décennies et dont il publie des extraits hebdomadaires. Sa "résidence virtuelle" sur le site Internet du BPS22 va notamment se vivre en égrenant les 673 volumes de ce journal, qui sont disponibles en téléchargement sur www.bps22.be . L’artiste continuera aussi à intervenir, au fil des jours, à travers la homepage du musée; c’est donc en toute logique que cette résidence artistique virtuelle s’est offert un titre adéquat: Une Vie (ne rien oublier).