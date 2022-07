Charleroi : le Rockerill Festival va doublement secouer

Cette année, cependant, ce concentré va un rien se délayer puisque le festival passe sur deux jours. Les préventes sont d’ores et déjà ouvertes: le public déferlera le vendredi 2 et le samedi 3 septembre, histoire de vivre une rentrée énergique. Le sous-titre de cette édition 2022 laisse entendre que le Rockerill va brasser large: "Punk to Techno".

Premier soir, de 20h à 2h, la tête d’affiche sera assurée par les incontournables et inusables Front 242 qui devanceront Arnaud Rebotini ou Curver vs Woodboy. La seconde journée, de 17h à 6h, proposera, entre autres, Christophe Clébard, Leroy Se Meurt, Keepsakes, Meatbodies, mais aussi André Brasseur lui-même.

Rafraîchissements et petite restauration seront évidemment disponibles pendant les deux jours de festival. PAF: 25 € pour un jour, 40 € pour le pass 2 jours. Réservations via www.rockerill.com .