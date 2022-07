TheraVet investit le marché US

La société vient d’annoncer le lancement commercial de trois de ses produits Biocera-Vet sur le marché américain. Une étape très importante pour la biotech carolo, conforme à son planning commercial: avec 89 millions de chiens, 104 millions de chats et plus d’un habitant sur deux propriétaire d’un animal, les États-Unis sont le plus grand marché au monde. Les revenus sont estimés à 4,8 milliards$, avec un taux de croissance annuel dépassant 10% pour les huit prochaines années.

Pour son arrivée sur le marché US, TheraVet a ciblé quatre États: le Texas, où elle possède une filiale, la Floride, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Quatre États qui rassemblent 20% des spécialistes orthopédiques de l’union, et des taux de possessions d’animaux parmi les plus élevés, entre 56 et 59%.En outre, c’est dans trois de ces États que TheraVet a ses plus précieux alliés parmi les consultants vétérinaires.

Ces traitements, qui sont évidemment destinés aux vétérinaires professionnels, sont disponibles auprès des distributeurs, présents en Europe, aux États-Unis et au Canada. Ils sont aussi disponibles sur le nouveau webshop, dans le monde entier. Une quatrième référence sera disponible aux États-Unis dans les prochaines semaines.

Un traitement TheraVet coûte entre quelques centaines d’euros et 2000 €.Ce qui, précise la société, est 10% moins élevé qu’une intervention classique, plus longue.