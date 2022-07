La Ville de Charleroi subit le phénomène au même titre que les autres pouvoirs organisateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Pour nombre de disciplines, nous devons chercher longtemps et éditer des PV de carence faute de candidats porteurs du titre requis ou suffisant , observe-t-elle. Souvent, les emplois sont pourvus mais en faisant appel à des personnes titulaires de diplômes parfois éloignés de la fonction visée, ou sans formation pédagogique initiale. Enfin, la pénurie incite les enseignants à se positionner dans une logique de “marché” et à abandonner leur fonction au profit d’autres emplois qu’ils estiment plus avantageux: moins éloignés de leurs domiciles ce qui n’est pas négligeable avec l’explosion des coûts du carburant, plus sécurisants en termes de durée et avec une seule affectation plutôt que divers lieux de travail…"

Il n’en reste pas moins que la plupart des emplois recherchés à différents degrés d’enseignement peuvent être pourvus grâce aux titres de pénurie. Mais il y a des tendances: "Dans l’enseignement de promotion sociale par exemple, on manque de professeurs de français, d’anglais et d’éducateurs-secrétaires" , pointe Julie Patte. C’est pour les disciplines liées à la danse, à l’expression corporelle et à la musique que les académies souffrent d’un déficit d’enseignants. Dans l’enseignement fondamental, les fonctions pour lesquelles il est plus difficile de trouver du personnel sont l’anglais, le néerlandais et la religion orthodoxe. Quant aux emplois d’institutrice et d’instituteur, ils sont souvent pourvus via des titres de pénurie (puériculteur, éducateur…). C’est aussi le cas dans le secondaire pour les matières scientifiques, les maths, la religion et la morale, le français et certains métiers techniques (soins infirmiers, hôtellerie, etc.). Là aussi, les titres de pénurie permettent de pourvoir les postes en souffrance. Il n’y a que les fonctions d’éducateur et de prof de gym qui échappent au phénomène.