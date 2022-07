Pas de hausse de prix pour les repas scolaires

"À ce jour, les fournisseurs de repas n’ont pas annoncé de majoration. Le marché public en cours ne prendra fin que dans un an. Pour ce service, il ne devrait donc pas y avoir d’impact non plus sur les dépenses." Dans le fondamental, la contribution au prix du repas scolaire est de 3,50 € par enfant. Selon la Première échevine, c’est un prix très bas par rapport à ce que réclament les pouvoirs organisateurs d’autres communes et d’autres réseaux. Il est aligné sur le coût de revient du repas, et la Ville n’en retire aucun bénéfice. Quant à l’expérience des repas gratuits menée en maternelle, elle connaît un succès croissant: "A ce jour, 18 de nos écoles sont éligibles. Là où nous avons mis en place le service, le nombre de repas a augmenté de manière considérable. On est parfois passé de quelques repas par jour à des taux proches des 100%. Ce projet amène des coûts supplémentaires pour nos finances, mais nous y sommes très attachés. La volonté est de le pérenniser."