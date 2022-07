Le bus ABBA est prêt à reprendre son voyage

Non, il ne s’agit pas du célèbre groupe suédois et de son nouvel album, 40 ans après le précédent. La ligne ABBA, c’est ce bus du TEC Charleroi qui relie la gare du Sud au site de l’abbaye d’Aulne, pendant les grandes vacances. Il reprend du service dès ce samedi 2 juillet et assurera les liaisons, sur base du tarif Horizon, jusqu’au dimanche 28 août inclus. Dans la même période, le TEC carolo réactive la ligne 21 estivale, qui connectera chaque jour de semaine, les samedis, les dimanches et les jours fériés, la gare du sud au Centre de loisirs de Marcinelle et à la piscine en plein air de Charleroi-les-Bains. Les horaires de ces deux services spéciaux sont consultables sur www.letec.be. Seb. G