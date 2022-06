Les Carolos jettent de plus en plus de déchets

Pourquoi est-ce important? Parce que c’est un coût qui est payé directement par les habitants: via la taxe communale de "coût-vérité", déjà, mais aussi via l’achat de sacs poubelles (en ville) ou le poids de son conteneur à puce (en périphérie). Les déchets coûtent cher, et si le tri permet – pour celles et ceux qui ne sont pas sensibles à l’argument écologique – de valoriser aussi financièrement les déchets récoltés (plastiques, métaux, verres, bois, etc.), ce n’est pas le cas des déchets résiduels: ils sont brûlés, en vrac, dans l’incinérateur de Pont-de-Loup. Certes, cela permet de créer de l’électricité pour environ 14000 ménages, mais ce sont 105000 tonnes de déchets chaque année qui sont brûlés, et il faut enterrer les cendres et les restes, qui resteront en place pour les siècles à venir.

"65% des déchets sont triés, environ. C’est pas mal, mais on peut mieux faire. Les gens se plaignent que les poubelles coûtent cher, le meilleur moyen de réduire ce coût, c’est d’utiliser au mieux tous les outils à leur disposition" , insiste-t-on chez Tibi.

Trier dans le nouveau sac bleu, qui accepte tous les emballages en plastique et bientôt les petits aluminiums comme les capsules de café… mais qui n’est pas assez bien utilisé: un outil, www.trionsmieux.be , existe pour savoir dans quelle poubelle va quel déchet.

Passer au recyparc pour les déchets qui n’ont rien à faire en poubelle (plafonnage ou branchages, par exemple), ou qui peuvent être recyclés (piles, matériel informatique, etc.). "Il y a évidemment aussi la possibilité, pour chacune et chacun, de faire attention au nombre de déchets jetés . En évitant au maximum les surplus alimentaires, les emballages inutiles ou jetables, etc. Parce qu’on trie collectivement de plus en plus, même si on peut faire mieux, c’est un fait, mais en même temps, en dix ans, on est resté, tout confondu, à près de 500 kg de déchet par habitant et par an, ça n’a pas bougé d’un poil" .

En janvier 2023, à l’image de la décision qui a été prise à Fleurus et Châtelet ces dernières années, de nouvelles communes passeront au sac biodégradable de 20 l. Charleroi, Fontaine-l’Evêque et Chapelle-lez-Herlaimont prendront désormais ce type de déchets (restes alimentaires, marc de café, épluchures, etc.) en compte.

En moyenne sur l’année écoulée, le Carolo a produit 173 kg/an de déchets résiduels. Il a trié 33 kg de déchets organiques, 43 kg de cartons, 25 kg de verres et 18 kg de PMC. Il envoie aussi 237 kg de déchets par an dans les recyparcs.