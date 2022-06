Derniers préparatifs pour la manif pro-IVG

À la veille de l’événement, les organisatrices se sont retrouvées dans le parc de Monceau pour mettre au point les derniers détails. Désormais, Charleroi s’impose comme une base du féminisme militant. "Des actions y sont mises en place en peu de temps quand l’actualité l’exige , souligne Margaux Joachim de PAC. À chaque féminicide nous montons au créneau." Les violences faites aux femmes restent une réalité partout dans le monde, la Belgique n’échappe pas à la règle. "Il nous a paru important de témoigner notre solidarité aux femmes américaines touchées de plein fouet par la décision désastreuse de la Cour suprême , ajoute Alexandra Pirmez, de la Maison de la laïcité. C’est aussi pour nous l’occasion de rappeler que si l’IVG est dépénalisée dans notre pays, elle n’est autorisée qu’à certaines conditions strictes. Nous demandons que ce droit soit inscrit dans la constitution."

Pour rejoindre la place Verte où les prises de parole débuteront vers 17h45, il est demandé aux participantes et participants de se vêtir de noir – la couleur du deuil – et de se munir d’un cintre, symbole du mouvement pro-IVG. Comme l’indiquent Fatima Ben Moulay et Pauline Legros de Vie Féminine: "Nous comptons sur les manifestants pour créer des slogans afin de faire vivre cette mobilisation."

Mon corps, mon choix, mes droits ou "si tu touches à une, tu touches à toutes": les premières pancartes sont prêtes. Sur les réseaux sociaux, l’appel carolo à la mobilisation a été relayé par plus de 100 partages en moins de 48 h. "De moins en moins de médecins pratiquent l’avortement en cabinets , observe Sarah Cravotta, des Femmes prévoyantes socialistes. Cela remplit les grilles de rendez-vous des plannings familiaux, qui ont pourtant d’autres missions. Nous pensons qu’il faut remobiliser les médecins à ces actes de si grande importance. C’est aussi un message que nous voulons faire passer."