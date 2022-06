Charleroi : la patinoire ne rouvrira pas en septembre

Pas de réouverture à court terme pour la patinoire de Charleroi, et, en tout cas, pas pour la rentrée de septembre. En cause: l’avarie grave subie en avril dernier, par l’installation de production de glace, ainsi que le variateur. L’ancienne échevine Françoise Daspremont a interpellé à ce propos son collègue Xavier Desgain en charge des Bâtiments, lors du dernier Conseil communal en date. Et s’il dit avoir tout mis en œuvre pour activer la réparation, les contraintes administratives et délais de fourniture des pièces reportent la réparation à cet automne, au mieux. La machine à produire de la glace est pourtant sous contrat d’entretien.