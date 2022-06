Charleroi danse change de tête à sa tête

Fabienne Aucant prendra donc place dans le siège occupé depuis 2017 par Annie Bozzini; la transition s’annonce souple et naturelle puisque la nouvelle directrice travaille au sein de Charleroi danse depuis 2009 et a notamment produit et programmé la dernière Biennale en date, aux côtés de la directrice sortante. Du côté de l’institution, le président du Conseil d’administration commente: "Nous tenons à remercier Annie Bozzini pour le travail mené avec passion et rigueur depuis 2017 et pour l’excellence qu’elle a apportée à Charleroi danse. Quant à Fabienne Aucant, son projet est très clairement celui qui comprend le mieux les missions et enjeux actuels, très diversifiés, de Charleroi danse" .