Le premier Quartier Libre est ouvert

Dès 14 h, ce mercredi 29 juin sera "créatif" avec, entre autres, la réalisation de fresques collaboratives, de la "peinture à épices" ou du tchoukball. Côté spectacles, les plus petits pourront notamment assister à "Rouge, fil rouge", du théâtre La Guimbarde, à 15h et 17h.

Demain, jeudi 30 juin, ce sera "obstacles" avec du tennis, du foot et un parcours d’obstacles. À 18h15, les espaces citoyens offriront un grand défilé chapelier avant un DJ-set de Djane D’Argh, mélomane décalée.

Le directeur de l’Eden, Fabrice Laurent, l’avoue: "Chaque journée sera un peu thématique, avec un vendredi soir plus urbain, un samedi soir plus circassien et un dimanche plus cool et tranquille" . Premier juillet, place donc à des animations sportives et, entre autres, le spectacle participatif "Vous êtes (d’) ici" de la compagnie Tadam, à 17h30. Le collectif Goslam City animera une scène ouverte, poésie, slam, hip-hop, dès 19 h.

Samedi 2 juillet, jeux d’eau, jeux géants, jeux de société serviront de trame à une après-midi qui verra aussi la compagnie Latcho Drom proposer son spectacle "Les liseuses", à 15h et 17h ou le Carré Curieux présenter "Connexio", des numéros de cirque entre un homme et un loup. La fanfare Don Fiasko partagera ses ambiances gangsters, à 19 h.

Dimanche, enfin, le 3 juillet, lectures sur l’herbe et jeux de sociétés accompagneront le concert de l’orchestre Fujinn, à 14h tandis qu’un pique-nique vivant, animé par les Productions en zonen, démarrera à la même heure. Des balades contées seront proposées à 15h et 17h avant une grande "séance de sprot", à 18 h, avec la "Professeure postérieure", qui démonte les codes du sport et du fitness.

Pour rappel, les Quartiers libres sont gratuits, ouverts à tous, bien au-delà du quartier concerné. Petite restauration et rafraîchissements seront disponibles pendant les cinq jours de festivités.