Le plan de gestion 2022-2027 est adopté

"Nos finances souffrent de la conjonction de deux éléments très négatifs , a rappelé le bourgmestre Paul Magnette. L’évolution du surcoût des pensions et celle des dépenses de transfert à notre CPAS et notre zone de police. Les limites du modèle actuel seront atteintes en 2024. Au-delà, il faudra repenser le financement des communes. Mais il nous faut dès à présent questionner la façon dont nous utilisons l’argent public, débattre du choix de la bonne échelle pour organiser le service au citoyen."

Transférer la gestion des crèches à l’Intercommunale de santé du pays de Charleroi (ISPPC) comme on l’a fait avec la propreté vers l’intercommunale Tibi? Confier la gestion des infrastructures sportives à la Régie communale autonome? Envisager des regroupements de garderies scolaires dans les quartiers qui s’y prêtent? Autant de voies d’action à l’examen. "Le monde change, il faut rechercher des économies et l’amélioration à la fois de l’efficacité opérationnelle et des conditions de travail."

PTB et MR: la crainte du pire

Au sein de l’opposition, le PTB et le MR craignent le pire: "On vide progressivement la Ville de ses ressources , affirme la cheffe de groupe PTB, Pauline Boninsegna. On le fait au mépris de la concertation sociale, dans le dos des travailleurs et syndicats" , ce que dément le collège, communal. Pour le PTB, "c’est l’austérité à tous les étages et on augmente en même temps la contribution des Carolos".

À la tête du groupe MR, Nicolas Tzanetatos partage une grande partie de l’analyse: "La Ville se transforme peu à peu en coquille vide, avec de moins en moins de compétences et de missions à gérer. Et on ne touche pourtant pas au budget des cabinets politiques!" Autre doléance: le manque de synergies avec le CPAS, alors que c’était une volonté énoncée sous la précédente mandature. "Rien n’a été fait dans ce domaine."

Pour Jean-Noël Gillard, de DéFI, "le plan de gestion de la majorité est nébuleux: pas de chiffres précis, pas de timing. On est dans le flou." Ce qui est la nature d’un plan de gestion, différent de l’élaboration d’un budget, selon Magnette.

Tour à tour, les échevins sont venus appuyer l’argumentaire du bourgmestre: il n’y aura aucune perte d’emploi dans le secteur de l’accueil temps libre, a promis la première échevine, Julie Patte. "Pas de décision à ce stade pour les crèches" , selon son collègue Thomas Parmentier, en charge de la Petite enfance. Quant aux augmentations de tarif à l’étude pour certains soins à domicile, le non-remplacement de départs à la retraite en maison de repos, le président du CPAS, Philippe Van Cauwenberghe, parle d’adaptation d’index et de réorganisations, cela dans le respect des normes d’encadrement. Pour sa part, l’échevin des Bâtiments et de la Transition, Xavier Desgain, espère tirer profit des investissements économiseurs d’énergie en cours. Sans pouvoir le chiffrer vu l’incertitude sur l’évolution des prix.