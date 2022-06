La réforme cadastrale sous les feux de la critique

L’échevin Parmentier l’a rappelé d’emblée: "Selon le cadastre, entre 30000 et 40000 logements situés sur le territoire seraient catégorisés sans confort, c’est-à-dire non équipés de chauffage ni de sanitaires. Il est probable que la quasi-totalité d’entre eux aient été améliorés, ce qui impose un ajustement de leurs revenus cadastraux. Cette réévaluation ne va pas porter le montant de l’ensemble des RC au-dessus de 745 €, avec la perte des droits d’enregistrement limités à 6% au lieu de 12 comme le prévoit la loi." Selon l’échevin, c’est sur les biens de ce type que la réforme sera mise en priorité.

Le PTB et le MR le soulignent: cette actualisation doit apporter une plus-value de 5 millions€ par an aux finances communales. La Ville va donc aller chercher cet argent dans la poche des propriétaires. Et pour les deux partis d’opposition, cette hausse risque d’être répercutée sur les locataires au travers d’indexation de loyers. "Une fois de plus, on va taper sur la classe moyenne, ce qui devient insupportable" , dénonce Tzanetatos.