Charleroi: pendant la nuit, il subtilisait le GSM de son grand-père, endormi, et retournait organiser son trafic de coke

Déféré au parquet, ce Mehdi L. se dit simple consommateur mais c’est peu dire que les enquêteurs ne le croient pas. D’autant qu’il a des antécédents spécifiques. Un juge d’instruction le place sous mandat d’arrêt. Son téléphone est analysé en profondeur et il appert qu’il reçoit plusieurs fois par nuit des appels provenant d’un seul et même numéro.

Étonnamment, le titulaire de ce numéro est un octogénaire sans histoire, résidant en région carolorégienne. Il dit ne rien savoir et découvrir la situation avec stupéfaction. Toutes les perquisitions sont négatives. À Bruxelles, au domicile de Mehdi L., par contre, quelques pacsons de "coke" prêts à l’emploi jonchent la table du salon! L’inculpé maintient que c’est pour sa propre consommation.

Après une brève analyse, le GSM de l’octogénaire lui est restitué mais il est mis sous écoute et des observations sont mises en place autour de sa maison. Car il est apparu de cette analyse vite faite que cet appareil est effectivement utilisé la nuit mais pas à partir de la maison du grand-père. En observation, les enquêteurs ne vont pas devoir attendre longtemps. En effet, un petit-fils de l’homme âgé, un garçon d’une petite vingtaine d’années, arrive dans la nuit, au volant d’une Fiat Panda, monte un étage et en redescend quelques instants plus tard.

Il est pris en filature jusqu’à Marcinelle où il loue un studio. L’éclairage intérieur est visible depuis la rue. Les limiers des stups décident d’intervenir. Une dizaine de pacsons tout prêts sont observés dans la cuisine avec tout le matériel utile à la confection. Un nouvel examen du téléphone révèle que, quelques minutes avant la descente de police, le jeunot venait d’appeler Mehdi L. à trois reprises. En vain, forcément.

Des clients du Marcinellois vont être identifiés et interrogés. Ils le désignent comme leur dealer depuis plusieurs mois. Ce second inculpé passe aux aveux et désigne le Bruxellois comme son fournisseur attitré.

La cour d’appel de Bruxelles vient de condamner ce dernier, récidiviste, à 6 ans de détention ferme et a infligé au Marcinellois 4 ans avec un sursis probatoire pour la moitié. Il était lui aussi accro à la blanche.