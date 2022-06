Ce salon baptisé "Curlies" sera non seulement l’occasion de rencontrer des professionnels de la coiffure mais aussi de se procurer les produits les plus adaptés ainsi que participer à des ateliers pour être conseiller sur les meilleurs moyens de s’occuper de ce type de cheveux.

On doit cette idée originale à Sophie Brichard: "Cette idée vient d’une frustration personnelle. Pour trouver des produits spéciaux, il faut se rendre dans des magasins vendant aussi de l’alimentation, ce qui limite grandement le choix. Et en plus, il n’y a pas de conseils. Même s’il existe quelques coiffeurs dans la région, je dois me rendre à Bruxelles ou à Liège. Je suis aussi interpellée dans la rue par des mères qui me demandent comment m’occuper des cheveux de type africains parce qu’ils ne s’en sortent pas."

De petits créateurs de produits adaptés

Sophie Brichard est accompagnatrice de projets pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l’entrepreunariat. À ce titre, elle dispose d’un réseau lui permettant de rassembler au même endroit des créateurs de produits qui ont développé leur propre marque.

L’organisatrice met également en avant le manque d’offres dans les supermarchés. "L’offre est minime et on ne retrouve que des marques qui développent des produits pour les cheveux européens et qui, d’un point de vue marketing, développent des gammes pour cheveux bouclés. Je tiens à insister sur la notion de conseil qui est très importante pour les meilleurs choix de produits et d’entretien."

Si le marché ne propose pas encore une gamme élargie de produits spécifiques aux cheveux bouclés, frisés ou crépus, certains établissements scolaires ont saisi toute l’importance d’un apprentissage spécifique pour ces types de cheveux. L’Institut d’enseignement technique Notre-Dame de Charleroi, section coiffure, propose une formation spécifique pour maîtriser différentes techniques et répondre à une demande de plus en plus pressante.