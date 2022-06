Un «Puissance 4… pattes» pour la SPA

Puissance 4, c’est ce jeu de stratégie qui consiste à aligner quatre pions d’une même couleur à l’horizontale, la verticale ou la diagonale. Les joueurs les introduisent un à un, tour à tour, dans un plateau suspendu. Une variante: placez le bloqueur au bon moment pour surprendre votre adversaire et… lui friser la moustache! La boîte du jeu représente une chatte et un chien en train de jouer, des personnages signés de la griffe d’Éric Closter, dessinateur officiel à la SPA auquel le directeur, Franck Goffaux, a fait appel. Les pions sont symboliquement roses et bleus marqués d’une patte. Pour chaque jeu vendu au prix de 30 €, 5 € seront reversés à la SPA de Charleroi. Objectif: vendre 2000 exemplaires, ce qui permettra de verser un chèque de 10000 € dans un premier temps.

Comme il n’est pas dans les attributions de la SPA de vendre des produits dérivés, le jeu est préfinancé et commercialisé par DicoGames. La PME en est déjà à l’élaboration de son 30ejeu, depuis la création du Monopoly de Charleroi il y a 15 ans. "Nous avons travaillé avec des communes, des associations, des artistes, des clubs ou des équipes de foot (notamment les Diables rouges), des entreprises , explique Didier Colart. Différentes thématiques ont été explorées comme le folklore ou l’univers de la bière."

Édition limitée

Après les Monopoly et les Trivial Pursuit, les Cluedo et les Qui est-ce?, les Risk et Rubik’s cubes, voici un Puissance 4 Pattes produit en édition limitée par Hasbro. Disponible sur commande, le jeu est imprimé en Europe, et plus précisément en Irlande. Il peut être acheté en ligne sur le site www.puissance4pattes.be au prix de 30 €.

Les 500 jeux qui avaient été précommandés en 2021 seront livrés gratuitement au domicile des acheteurs. Quant aux 1500 suivants, ils sont disponibles au refuge de la SPA à Mont-sur-Marchienne, chez DicoGames dans la galerie Bernard ou bien au magasin Poils & Pattes de Loverval.