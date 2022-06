Musique à tous les stages pour tous les âges

La période suivante est établie du 11 au 15 juillet. Deux stages sont au programme: "Victor est tombé du nid", pour les 3 à 6 ans, et "Copacabana", pour les 7 à 11 ans. Les plus petits toucheront aux instruments, afin de consoler l’oisillon tombé de son nid tandis que les plus grands s’essaieront aux danses et aux rythmes brésiliens.

Enfin, du 22 au 26 août, ce sera le "Concert des petits pots", pour les 3 à 6 ans. Ni instrument, ni prérequis de solfège: ici, les enfants auront simplement besoin de leurs deux mains pour tenir le rythme sur leur gobelet devenu percussion.

Les stages se déroulent dans les locaux des JM Charleroi Métropole, rue Léopold 46 à Gosselies. La PAF est de 95€ par stage, avec possibilité de tarifs dégressifs. Les inscriptions se font par téléphone au 0497/43 21 80 ou via le site www.jeunessesmusicales.be/charleroimetropole .