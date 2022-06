Tout d’abord, le 21 avril 2015, Stéphane admet avoir eu une " violente dispute " avec sa compagne de l’époque. " J’ai posé ma main sur son cou, je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai pas serré. Mon frère est ensuite arrivé et cela s’est terminé. "

Un peu plus tard dans la journée, ce sont des faits encore plus graves qui sont reprochés au prévenu: on parle d’un viol, lorsque Stéphane a forcé sa compagne à lui faire une fellation.

Viol contesté par le compagnon, qui admet avoir tenté d’obtenir une relation sexuelle. " J’ai insisté un peu parce que j’avais bu et que je voulais avoir une relation avec elle. Mais elle ne voulait pas, il n’y a rien eu et donc je me suis endormi. "

Un appel vidéo avec la mère de la victime

Comme souligné par la partie civile et par le parquet, une conversation vidéo entre le fils du couple et sa grand-mère maternelle semble pourtant confirmer l’existence d’un viol. " Il est entré dans la chambre alors que son fils était en conversation vidéo avec la grand-mère. Et cette dernière a confirmé par après avoir vu le prévenu mettre une claque à la victime, avant de la violer. ", souligne MeRons, partie civile.

Six ans plus tard, en décembre 2021, autre scène violente que Stéphane ne conteste pas: des coups volontaires portés sur des policiers, ainsi qu’une rébellion et une violation de domicile chez la même victime, mais de laquelle il était désormais lors séparé. Compte tenu de l’ancienneté des faits remontant à 2015, et du seul antécédent de violence dans le casier judiciaire, le parquet a requis une peine de 3 ans de prison.

MeBaudart, à la défense, est revenue sur le viol contesté par son client en critiquant l’attitude de la mère de la victime. " C’est fort particulier. Tout le monde tait tout ça, on se marie et après quelques années on dépose plainte. La maman a eu un comportement particulier. Elle a eu cette vision, mais n’en a rien fait, alors qu’elle ne peut pas voir mon client. Elle n’a fait qu’en parler à tout le reste de la famille. "

Ce sont un acquittement au bénéfice du doute pour le viol et un sursis probatoire pour les autres préventions qui sont plaidés. Jugement le 21 septembre.