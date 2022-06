Charleroi : l’épopée des aciéries et minières de la Sambre en souvenirs et en images

Marchiennois d’origine et expatrié en Bourgogne près de Macon, Jacques Van Gheluwe s’est piqué au jeu de raconter l’histoire méconnue des hauts fourneaux et de l’aciérie de Monceau-sur-Sambre, active entre 1834 et 1976. Pendant des mois, il a collecté des documents et épluché les archives pour remonter le temps. Au fil d’une centaine de pages, il partage le fruit de ses recherches dans un livre sobrement intitulé Les hauts fourneaux et l’aciérie de Monceau-sur-Sambre , publié à compte d’auteur et mis en dépôt dans plusieurs librairies, dont celle du Bois du Cazier, où l’équipe d’historiens et de documentalistes a mis son expertise au service du projet.

Pendant 140 ans, des entreprises industrielles ont façonné le paysage des AMS. Sous des raisons sociales successives, ces entreprises ont affronté les crises et traversé les guerres, connu de profondes transformations. Cette épopée commence peu après l’achèvement de la canalisation de la Sambre en 1832: de la frontière française jusqu’à Namur, le cours de la rivière est régulé par 22 écluses, le transport des matières pondéreuses va s’en trouver grandement facilité. Un négociant français en fonte, Auguste Goffart, fait l’acquisition des terrains sur lesquels il va édifier son usine, avec l’accès à la voie d’eau et la proximité d’axes routiers structurants. Objectif: fabriquer des produits finis en fer. En 1834, il entreprend l’édification de deux hauts fourneaux avec fours à coke, après s’être porté acquéreur de quatre concessions de minerai de fer. La société d’exploitation est constituée en 1836, avec un capital de 3,5 millions d’anciens francs belges. Avec l’ingénieur Greenville, le fondateur construit le plus grand laminoir du pays, après ceux de Couillet et Seraing. C’est la naissance de ce qui va devenir l’une des racines de l’arbre généalogique de Cockerill Sambre, selon les termes de l’auteur.

Son récit est, à ce titre, richement illustré de plans, photos et cartes postales d’époque.