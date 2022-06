Sécurité renforcée dans le métro carolo

D’abord, ce n’est pas mille, mais deux mille validations que le métro enregistre aux heures de pointe chaque jour dans la bouche de Charleroi, toutes lignes confondues. Pour améliorer le confort de ses usagers et l’accessibilité aux stations et aux rames, le TEC investit en permanence dans la rénovation de son infrastructure et de son matériel roulant. La modernisation des motrices est en cours, la première rame vient d’être mise en service. Il est aussi question de réhabiliter la ligne Est vers le site du futur Grand Hôpital de Charleroi aux Viviers à Gilly: cet axe structurant financé par la Région et l’Europe complétera le maillage existant et renforcera l’attractivité du métro.

Au niveau du service sécurité et contrôle, l’effectif se compose de onze agents de sécurité, deux encadrants et quarante-deux contrôleurs. Dans ce cadre, les missions portent sur la surveillance des arrêts, la sécurisation des rames, la lutte contre les incivilités, la participation aux opérations de contrôle. Celles-ci s’effectuent quotidiennement à raison de deux par jour d’une durée de 90 minutes, soit trois heures au total. Il s’agit de vérifier la possession et la validité des titres de transport, le respect des mesures en vigueur (par exemple, le port du masque) et de prévenir les incivilités.

Une collaboration très efficace existe avec les services de Police qui répondent aux urgences et œuvrent à la résolution de problèmes récurrents, selon le ministre. Des patrouilles sont ainsi organisées dans les stations de métro dites à risques. Une convention va être établie prochainement entre le TEC et la zone de Police afin de renforcer la présence de forces de l’ordre dans les infrastructures. Toutes les stations de métro sont équipées de bornes d’alarme permettant un contact direct avec la clientèle. Des caméras de vidéosurveillance peuvent être utilisées en direct par le dispatching du TEC à tout moment de la journée. Des enregistrements sont par ailleurs effectués par le système de caméras embarquées dans les véhicules.

Enfin, une convention vient d’être conclue avec la Ville pour que son service "gardiens de la paix" opère des passages aux arrêts et signale tout comportement suspect. Une collaboration existe en outre avec "Carolo drogues" pour le suivi des toxicomanes repérés sur le réseau.