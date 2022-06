À Jumet puis Montignies, deux grands week-ends de Quartiers libres

Imaginé dans les contraintes de ces deux dernières années, l’événement va vivre sa première fois totalement libéré de toute mesure sanitaire et de jauge restreinte: "Mais ne rien refaire après avoir dû réinventer nos métiers pendants ces deux ans de pandémie, ça aurait été ne rien comprendre à ce que la population a vécu et ne tirer aucune leçon de nos propres initiatives" , insiste Fabrice Laurent. Mis sur pied avec le partenariat rapproché de la coordination ATL (Accueil Temps Libre), les Quartiers libres poursuivent donc plusieurs missions en parallèle: diffusion de contenu culturel, animation urbaine mais aussi mobilisation des familles et des habitants des quartiers. "C’est aussi pour cela que nous avons décidé d’étaler les Quartiers libres sur deux fois cinq jours, cette année. ça va notamment permettre au bouche-à-oreille de fonctionner au mieux mais cela va aussi nous permettre de mettre en place des projets participatifs comme "La Petite Cour", qui va créer un circuit de plantes déguisées en personnages ou "Vous Êtes (d’)Ici", de la compagnie Tadam, qui consistera à improviser une pièce de théâtre sur base de témoignages recueillis auprès des riverains" , dévoile Julie Patte.

Si les Quartiers libres viennent s’ancrer dans une zone précise du territoire carolo, la variété et la richesse de leurs programmes, consultable sur le site www.eden-charleroi.be , en font des rendez-vous destinés à toutes et tous les Carolos. Fabrice Laurent souligne d’ailleurs pourquoi cette édition 2022 se déroule spécifiquement au parc Bivort et à la cité Poffé: "Jumet et Montignies-sur-Sambre sont les deux seules anciennes sections de Charleroi a n’avoir ni un lieu culturel ni un opérateur culturel sur leur territoire. De plus, c’est là qu’avaient été programmés les Quartiers libres l’année dernière, malheureusement partiellement annulés par les intempéries de juillet 2021. Il y a donc des rendez-vous manqués à rattraper" .