Soroptimist de Charleroi et Soleilmont: 100 ans et des fruitiers pour le « 26 »

Après une intervention pour la rénovation des chambres et l’achat récent d’une machine à laver mise à disposition de la communauté, c’est à l’extérieur que le service-club féminin a investi. "Nous avons choisi de financer l’achat et la plantation d’arbres fruitiers" , explique la présidente. Ce geste rappelle le combat mené par le club Soroptimist originel qui, en 1921, animé par la cause environnementale, avait protégé une grande partie de la forêt de séquoias californienne, arbres convoités par de grandes entreprises du secteur du bois.

À Charleroi, cette plantation marque symboliquement l’enracinement du projet et des objectifs, avec une dimension de développement durable et de nature en ville. Un jour, ces arbres porteront des fruits qui pourront être cueillis et mangés par les familles et résidentes SDF. Celles-ci sont accueillies pour des séjours dont la durée peut atteindre un an et demi.

"Le bâtiment que nous occupons depuis 1960 n’offre plus un confort optimal" , confie le directeur du 26 Luc Mertens. C’est la raison pour laquelle une nouvelle structure est en cours d’aménagement. Elle comptera dix logements et une chambre d’urgence. L’association gère d’autres biens de petite capacité pour l’accueil des femmes en difficulté. Ces dernières sont accompagnées psycho-socialement et administrativement jusqu’à leur retour en logement.