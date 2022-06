Charleroi : livres, vinyles, objets à l'effigie d'un célèbre soda... une Brocante des quais sous le soleil

Sur les étals, des objets divers et variés composaient la sélection des brocanteurs. "Nous en avons profité pour faire un tri dans la bibliothèque et proposer des livres que nous ne lirons plus" , confie Béatrice Garny. Les brocantes sont aussi l’occasion pour les collectionneurs de partir à la chasse aux objets spécifiques.

Sur le stand d’Akilon, les objets à l’effigie de la célèbre marque Coca-Cola occupaient une place centrale. "J’ai récupéré un stock de 1000 pièces, cela va du plateau à la bouteille de différentes époques en passant par des boîtes", explique Thierry, exposant, qui survit après les deux années de crise. "On ne va pas se mentir, ces dernières années ont été difficiles. Mon magasin est spécialisé dans la BD et les figurines. Aujourd’hui, les gens cherchent surtout des objets pour leurs collections dans des budgets très raisonnables" , relève-t-il

Bourse aux vinyles

Une branche était, cette année encore, dédiée aux vinyles où des milliers d’albums rétros attendaient leurs acquéreurs. "Nous avons entamé une collection de vinyles, mon père et moi, il y a quelques années. Nous pensions nous limiter à 1000 pièces mais nous en avons aujourd’hui dix fois plus" , dit Guillaume Gilson, un habitué de la brocante qui tenait cette année, pour la première fois, une échoppe.

"Nous revendons les objets que nous avons en double exemplaire. On ne peut pas vraiment parler de concurrence entre brocanteurs puisque 99% des produits sont de seconde main", ajoute le vendeur, toujours à la recherche de 1500 titres pour compléter sa collection personnelle.

Des produits de bouche étaient aussi de la partie, de même que des cosmétiques, Les Essentiels de Diana, une enseigne carolo tenue par une jeune entrepreneuse. Cette année, une nocturne était organisée, pour le plus grand bonheur des chineurs.