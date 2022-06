Charleroi: des animations pour donner le gout de la culture

Si l’expérience doit encore faire l’objet d’une évaluation, la Ville pousse déjà pour la rééditer, avec l’appui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Concrètement, des binômes ont été créés, constitués par deux professeurs d’académies issus de domaines différents, ou un prof et un intervenant culturel: ces binômes sont intervenus durant deux périodes de cours pour sensibiliser les enfants à la culture à travers des activités participatives. "Au sein de notre pouvoir organisateur, la division pédagogique a aidé les écoles candidates" , rapporte Julie Patte. Six académies ont pris part au projet. Celles de Lodelinsart, Jumet et Marchienne ont été accueillies par sept classes dans trois établissements: elles y ont proposé un conte avec accompagnement musical par les enfants. L’académie de Montignies-sur-Sambre a utilisé les canaux de la danse et du chant pour reconnecter les élèves les uns aux autres, leur faire percevoir le son dans l’espace. Il y a aussi eu un travail d’écriture en groupe sous forme de slam, ainsi qu’un atelier d’initiation à la mise en scène par le récit. Ce dispositif a concerné 19 classes dans quatre écoles. Avec l’académie de Ransart, les enfants ont improvisé des mouvements sur un arrangement au violoncelle célébrant le thème des quatre éléments antiques, l’air, l’eau, le feu et la terre. Trois écoles et neuf classes ont accueilli des animations. Enfin, l’académie de Mont-sur-Marchienne a mis les élèves au défi de redonner des couleurs à l’arc-en-ciel par une approche vocale, rythmique et de l’expression culturelle.