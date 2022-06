Un peu de Sambre sur les journaux de classe

Cette septième édition du concours de dessin a été menée à bien par les services de l’échevine de tutelle, Julie Patte avec, pour la première fois, le Centre culturel du Pays de Charleroi, en partenariat rapproché. L’Eden a parrainé l’opération, pris part au jury délibératif et remis les prix aux lauréats, sous formes de goodies et de places pour de futurs spectacles. La thématique pour cette rentrée de l’année scolaire 2022-2023 était "Au milieu coule une rivière": les dessins devaient évoquer Sambre et son impact sur les paysages et la vie de la ville. C’est Sasha Chevalier, de l’école primaire de l’Hublinbu, et Loana Sciarretta, du CECS Couillet-Marcinelle, qui sont épinglés pour ce 7econcours.

L’échevine Julie Patte conclut: "Le journal de classe est un outil pédagogique indispensable. Nous voulions un journal de classe qui ressemble à nos jeunes Carolos et c’est pourquoi nous les impliquons à travers ce concours de dessins qui remporte un très beau succès et valorise la créativité de nos élèves" .