Les rendez-vous lyriques à venir au PBA

Le grand opéra de la saison viendra tôt, dans le calendrier: c’est le jeudi 6 octobre que l’Opéra Royal de Wallonie-Liège (ORWL) proposera sa nouvelle production de Lakmé , œuvre du compositeur Léo Delibes sur un livret de Gondinet et Gille, en trois actes. Jodie Devos incarnera le rôle-titre dans cette réflexion occidentaliste, qui décline Roméo & Juliette dans l’Inde coloniale.

Le 17 décembre, il y aura de vrais faux airs de music-hall dans la comédie musicale Cole Porter In Paris , mise en scène et exécutée par Les Frivolités Parisiennes, sous la direction de Christophe Mirambeau. Le parcours parisien du jeune compositeur, de 1918 à 1929, sera évoqué avec punch, swing et humour.

Les 3 et 4 février 2023, c’est plus qu’un monument qui investira le grand plateau du PBA. Le ballet Preljocaj, dirigé par Angelin Preljocaj, va livrer sa vision de l’incontournable Lac Des Cygnes . Attention, si l’œuvre est respectée, la modernité s’y invite: Odette, Siegfried et l’ensemble des 26 danseurs-cygnes évoqueront aussi l’urgence écologique de notre planète.

L’ORWL reviendra sur la scène carolo avec L’île de Tulipatan , un opéra-bouffe en un acte de Jacques Offenbach, spécifiquement mis en scène pour les enfants de 6 à 10 ans, et uniquement pour eux. Ce sera le samedi 18 mars, à 13h30, une séance gratuite pour laquelle il est évidemment nécessaire de réserver sa place.

Offenbach pour les plus grands, ce sera en toute fin de saison, avec Les Contes d’Hoffman , dans une version remodelée par Dominique Serron. Ce sont notamment les jeunes professionnels issus de la septième promotion du Studio Lyrique du PBA qui donneront corps aux personnages de ces Contes. À ne pas rater, du 2 au 4 juin 2023.

Tous les horaires, tarifs et réservations se font via le site www.pba.be.