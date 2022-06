Les leçons du premier «green bike tour»

Trois enseignements

Christophe Clersy en retire trois enseignements majeurs.Le premier est plutôt rassurant: c’est l’émergence d’une communauté de pensée pro-transition. "Il y a un travail éducatif à faire pour convaincre les réfractaires, mais nous avons déjà des bonnes volontés avec nous." Deux: l’action politique n’est rien sans les initiatives citoyennes. "L’État ne va pas tout régler. Sur le terrain, des gens, des entrepreneurs, des associations se retroussent les manches et font des choses formidables qu’il faut mieux faire connaître et valoriser. Je pense aux groupes de travail autour du parc naturel de l’Entre-Sambre-et-Meuse, à la PME Ecowez qui met en œuvre des matériaux durables, au potager collectif de Beaumont/Sivry-Rance en transition, aux producteurs maraîchers de notre zone. Il y a un foisonnement d’actions “colibri” que nous devons encourager et soutenir."

Tertio enfin, "ces acteurs sont des moteurs de développement social et économique, ils créent du bien-être et de l’emploi. C’est donc une filière créatrice de valeur et de richesse. Il est important de coconstruire avec elle, en s’appuyant sur ses ressources."

Le député Écolo a produit quatre capsules vidéo de son premier green bike tour.Emles ont été postées sur les réseaux sociaux. Il prépare l’édition 2023. "Ce que j’ai visité n’est qu’une minuscule partie de l’iceberg: il y a encore mille initiatives à découvrir!"