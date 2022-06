Charleroi-les-Bains: une ouverture officielle en mode «sold out»

Sur la terrasse de 800 m² de la cafétéria qui surplombe le point d’eau, on s’affaire pour être prêt le jour J. Les chaises n’attendent plus que les promeneurs, familles et amis. Pour cette saison, un nouveau gestionnaire accueillera le public.

Ce n’est pas n’importe qui. Luc Lechien est un habitué du secteur puisqu’il est déjà implanté à l’aéroport de Charleroi depuis 2016 et à Rive Gauche depuis 2018. Le patron de ce qu’il faudra désormais appeler "Le Bistro des Cygnes" a mis les petits plats dans les grands pour offrir aux visiteurs une expérience unique.

À partir du 25 juin, il sera possible de boire un verre et, dès le 1er juillet, la cuisine sera fonctionnelle. Toute la journée, il sera possible de commander des repas. Tout à côté des piscines se trouve une autre petite cafétéria où boissons non alcoolisées et petite restauration seront à la disposition des visiteurs.

Plus calme le matin

Pour ce qui est des baignades, les réservations sont toujours obligatoires via le site de la Régie communale autonome (RCA). "Celui qui veut nager le matin peut venir car il y a souvent moins de monde, tandis que l’après-midi il ne sera pas possible de se baigner sans avoir réserver" , explique Antoine Tanzilli, directeur de la RCA.

Les nageurs sportifs y trouveront leur compte puisqu’ils auront accès à la piscine de 8 à 10h et de 19 à 21h.