Des sentiers déformés par le passage des camions de débardage, des zones complètement déboisées, des opérations de coupe intensives: le spectacle qu’offre le bois Madame, aussi connu sous le nom de bois de la Magneroulle, aux confins de Mont-sur-Marchienne, a alerté des riverains et des promeneurs, attachés à cet important coin de verdure, dans le district Sud.

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le conseiller PTB Thomas Lemaire relaie leur inquiétude. Cela peut en effet paraître paradoxal: pendant que le service communal "Nature en ville" plante de nouveaux arbres en milieu urbain pour améliorer le bien-être dans les quartiers et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, la canopée de l’un des grands poumons verts du sud de Charleroi s’éclaircit à vue d’œil. Quelle marge d’action peut exister pour "faire cesser le massacre" ? La réponse du bourgmestre Paul Magnette est malheureusement très claire: Charleroi n’a pas le pouvoir d’empêcher des opérations d’abattage sur un site privé. Or, c’est précisément le statut de ce domaine. Ses propriétaires ne sont d’ailleurs plus tenus d’informer la Ville de leur plan de gestion forestière. C’est également à eux qu’incombe l’entretien des sentiers.

Le Département de la Nature et des Forêts (DNF) du Service public de Wallonie (SPW) a été interrogé sur la situation au bois Madame. "Il nous a assuré que l’article 38 du code forestier concernant la gestion des coupes en bois privé était en l’espèce respecté" , relaie le bourgmestre. D’un point de vue réglementaire, le propriétaire peut ainsi procéder aux abattages et au débardage du bois dans son exploitation forestière. Sur le plan urbanistique, les travaux sylvicoles ne sont soumis à aucun octroi de permis.