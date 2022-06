L’ISPPC équipe sa flotte d’une ambulance bariatrique

Comme l’explique le porte-parole de l’institution, elle est adaptée au transport des patients en situation d’obésité morbide, de plus en plus nombreux. Plus large et plus haute, elle peut embarquer en effet une personne jusqu’à… 398 kilos. "Notre service tourne 24h sur 24 du lundi au dimanche. Il mobilise 50 ambulanciers brevetés. En dehors des minibus de transport PMR, le charroi d’urgence compte cinq ambulances classiques, deux SMUR équipés en matériel de réanimation et deux véhicules de transport sanitaire léger. En moyenne, nous effectuons plus de 30000 missions par an, de la prise en charge de blessés ou victimes d’accidents de santé via le 112 jusqu’au déplacement de patients d’un site à l’autre. Par exemple, s’il faut acheminer une personne appareillée depuis le Centre de santé des Fagnes, qui est notre partenaire dans le réseau hospitalier Humani, vers un plateau technique de Vésale ou de Marie Curie, nous avons la capacité de le faire" , explique le porte-parole de l’ISPPC.

L’ambulance bariatrique permet en effet la prise en charge de patients sous circulation extracorporelle, dont le sang est filtré et épuré par une machine, dans des conditions de sécurité optimale. Son acquisition a représenté un investissement de 175000 euros, auxquels il faut ajouter la valeur du brancard électronique qui augmente le confort du patient et allège les manipulations du personnel. Le véhicule sera mis en service dès ce jeudi 16 juin 2022, dans l’après-midi. Une attention particulière est accordée à l’entretien et au maintien en bon état de la flotte qui parcourt plusieurs dizaines de milliers de kilomètres chaque année. Chaque véhicule est dès lors également soumis à un contrôle technique approfondi tous les six mois.