La vie en green pour le centre commercial

"Nous travaillons à améliorer les performances énergétiques de Rive gauche" , confirme le directeur. Le complexe avait été certifié "very good" pour le label BREAM en 2019. Une nouvelle évaluation est prévue cette année. "Dans ce cadre, comme les critères ont changé, nous allons installer cet été mille mètres carrés de panneaux photovoltaïques en toiture: ils seront fonctionnels pour la rentrée de septembre. Nous avons aussi fait réaliser des études sur la pollution acoustique et lumineuse de nos installations. Les recommandations seront mises en place au plus vite" , continue Pierre Foucart.