La carte TEC Mobib directement à l’école

L’échevine souligne: "Cela représente un peu plus de 5% de la population scolaire de notre réseau." Concrètement, le pouvoir organisateur a centralisé les souscriptions des enfants fréquentant l’une de ses écoles. La carte Mobib coûte 5 euros. D’une validité de cinq ans, elle donne droit à la gratuité des trajets sur l’ensemble des lignes de transports en commun du pays, à partir de 6ans et jusqu’à l’âge de 11. Le prix de revient est donc d’un euro par an. Elle offre une plus grande flexibilité dans l’organisation des déplacements, contribue à la réduction des gaz à effet de serre, permet aux jeunes de prendre le bus, le train ou le métro en dehors des périodes scolaires et, enfin, sensibilise ces derniers à l’utilité du transport en commun. La collaboration entre la Ville et le TEC va se poursuivre, elle sera reconduite pour l’année scolaire 2022-2023.