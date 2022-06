Cinq bougies pour Rive gauche

Propriétaire de Rive gauche, le groupe CBRE ne communique plus sur les chiffres de fréquentation. Mais selon Pierre Foucart, on est sur un rattrapage de la période pré-Covid. "Le mois passé, nous avons enregistré un nombre d’entrées un poil en dessous de celui de mai 2019. De manière générale, l’évolution de nos fréquentations dépasse la moyenne du secteur." Il faut dire que le centre commercial multiplie les événements: organisation d’une fête foraine pendant le carnaval, organisation lors de la braderie de printemps du Kid’s village qui reviendra l’avant-dernière semaine d’août juste avant la rentrée, fête italienne, salon du tourisme, invitation de célébrités, etc. Autant d’animations parfois mises en place par Shop in C, la nouvelle association de commerçants du centre-ville qui a pris la succession de l’UCAC. "Ville2 vient d’en devenir membre" , observe le directeur de Rive gauche.

À terme, la volonté est de proposer des événements chaque semaine dans le périmètre du centre commercial. "Si une enquête est en cours pour déterminer l’origine des chalands comme nous le faisons deux fois par an en juin et en septembre, nous avons constaté la venue de clients de la région frontalière de Charleville-Mezières pendant la crise sanitaire. Avec la nouvelle autoroute vers Reims au départ de Couvin, cette destination n’est plus qu’à une heure de voiture. Nous avons donc l’intention de travailler davantage la communication pour augmenter notre chalandise."

L’été sera chaud autour de la place Verte. L’ASBL Charleroi CentreVille installera en effet son quartier d’été dès le 1erjuillet, Rive gauche ouvrira le dimanche 3 pour les soldes. Et les week-ends à thème se succéderont avec du cirque, de la danse, des jeux de société, une journée des animaux avec la SPA et une fête sportive… Sans oublier l’escape game de la grande escapade qui sera cette année dédiée à Retour vers le futur , avec exposition d’une réplique de la Delorean du film…

Où en est le taux d’occupation du mall? Malgré la pandémie, Rive Gauche a accueilli de nouvelles locomotives comme l’enseigne Action, le magasin Samsung (le premier de Wallonie avec un atelier de réparation sur place), le Black and White, l’agrandissement du Snipes et de la boutique Rituals. "En fait, jamais notre complexe n’a été aussi rempli. Nous finalisons la location long terme de la dernière cellule occupée par un commerce éphémère. Nous afficherons ainsi bientôt complet à 100%, une première!" , conclut le directeur.