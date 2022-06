Gosselies inaugure la série des «guides shopping»

Un choix pour cette publication initiale justifié par la densité commerciale élevée. La cité des Tchots est en effet la commune périphérique (hors Charleroi centre, donc) qui compte le plus de commerces: ils sont 315 à être répertoriés, dont, il est vrai, les enseignes de City Nord. La proximité de l’Aéropôle, qui rejaillit sur les commerces gosseliens, explique aussi sans doute en partie ce nombre important et le dynamisme commercial.

Comme pour les guides qui suivront, l’objectif est la promotion du tissu commercial de Charleroi. "Ils permettent de mettre en avant la mixité et la qualité de l’offre en produits et services, et d’accroître la visibilité des commerces locaux auprès des Carolos" , explique l’échevine dans un communiqué. Une initiative particulièrement judicieuse en ces temps difficiles pour nombre de commerces de détail.

Ce soutien est aussi une invitation à consommer local, bénéfique pour l’environnement et l’économie régionale, favorisant aussi la création de liens et le maintien de services de proximité, souligne Babette Jandrain en préambule de la nouvelle publication.

Le guide shopping est édité en version numérique, ainsi qu’en version papier disponible gratuitement chez les commerçants et auprès des institutions publiques locales. On y trouve les commerces répartis par catégories: alimentation, mode, services, loisirs, santé-beauté-bien-être et maison-décoration, la plus représentée (82), suivie de l’horeca (54) et les commerces liés aux véhicules (37). Pour chaque catégorie, on trouve le nom, les coordonnées et les jours et heures d’ouverture de chaque établissement. Dans la version numérique, le guide sera évidemment mis à jour le plus souvent possible.

Le Bureau de commerce avait déjà publié précédemment deux autres guides, destinés aux nouveaux commerçants qui envisagent d’investir à Charleroi. Après ce guide shopping consacré à Gosselies, le Bureau planche sur les deux suivants. Le premier pourrait être prêt pour la rentrée.