Gilly: une maison et une voiture incendiées pendant qu’un homme casqué s’enfuit, les pieds en feu

Ils ont appelé les secours et se sont précipités vers la maison devant laquelle la voiture était garée, et ils ont pu faire sortir – in extremis – l’occupante par l’arrière. Tout le rez-de-chaussée ainsi que le véhicule sont détruits.

Les pompiers de Marcinelle sont intervenus pour empêcher l’incendie de s’étendre. La police locale de Charleroi a ouvert une enquête et rédigé le constat, d’après la victime, il pourrait s’agir d’un acte de vengeance de la part de son ex-compagnon.

©ÉDA – FVH

©ÉDA – FVH