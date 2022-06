Flou complet autour du "permis d'animaux" : la SPA de Charleroi témoigne

Si, dans l’énoncé, cela peut sembler clair, sur le terrain, les choses sont perçues tout autrement. À la Ville de Charleroi, du côté de l’échevinat du bien-être animal, sous la tutelle de l’échevin Alicia Monard, censé délivrer le document, on ne sait encore rien, même si on se dit prêt à ce changement. L’arrivée prochaine d’une circulaire explicative est très attendue.

Du côté de la SPA de Charleroi, l’aveu est tout autre: on est dans le flou total. "À 15 jours de l’entrée en vigueur de l’obligation du permis, c’est dommage que nous n’ayons pas beaucoup plus d’information. Ce que nous avons prévu, c’est de joindre copie de ce permis aux documents d’adoptions en cas de contrôle", explique Franck Goffaux, directeur du refuge pour animaux, sis rue Jules Ruhl, à Mont-sur-Marchienne.

Pour lui, la nouvelle mesure ne sera pas comprise de tous et la démarche risque de ne pas enthousiasmer le public. "Ce qu’il faut comprendre, c’est que le permis est obligatoire pour tout le monde et pour tous les animaux dit de compagnie. Si quelqu’un désire acquérir un simple poisson rouge, il faudra fournir le document de même qu’il ne sera plus possible d’acheter une poule sur le marché, le dimanche, sans permis. Si une personne souhaite acheter un mouton pour son terrain, il en est de même. En principe, tous les vendeurs auront l’obligation de le demander mais cela sera-t-il suivi? La question reste posée."

La manière de se procurer le précieux sésame reste, d’ailleurs, jusqu’ici, incertaine. "Sera-t-il obligatoire de se présenter auprès des services communaux ou le document sera-t-il téléchargeable et disponible en ligne?" , s’interroge Franck Goffaux.

Si l’entrée en vigueur débute ce premier juillet prochain, il n’est pas exclu de voir une affluence au sein des guichets communaux, dans les jours qui précèdent.