Écoles: la Ville met le paquet sur les sanitaires

Dans le cadre du programme de travaux prioritaires Covid-19, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait lancé un appel à candidatures. "Six de nos écoles ont ainsi vu leurs projets retenus" , se félicite l’échevine. Il s’agit des implantations de Monceau Ruau (43600 €), Marcinelle Bruyère (41000 €), Jumet Heigne (48600 €), Montignies Neuville (54000 €), Roux Bassée (70200 €), Montignies Cité (4900 € pour la section maternelle) et Monceau Tilleuls (64000 €). Au total, ces travaux représentent un investissement de plus de 325000 €.

La Ville de Charleroi n’a pas traîné à mettre en œuvre ces moyens: les rénovations sont finies. "En parallèle, nous avons consacré des fonds propres à la remise en état de sanitaires dans trois autres implantations, à Gilly Sart-Culpart, Couillet La Colline et Montignies Cité (primaires). Des chantiers sont en cours dans les établissements de Mont-sur-Marchienne Haies et Couillet Vaisière, d’autres doivent débuter à Gilly Sart-Allet et à Gilly Corvées. Nous allons poursuivre la remise en état pour que, progressivement, l’ensemble de nos écoles disposent de sanitaires accueillants" , annonce Julie Patte.