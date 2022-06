En 2021, il y avait donc 1147 personnes qui travaillaient au TEC, dont 671 conducteurs, 258 ouvriers et 218 employés. Ensemble, ils s’occupent d’une flotte de 354 véhicules (283 bus, 16 bus articulés, 45 métros et 10 minibus). Ils sous-traitent aussi certaines missions à 27 autobus et autocars privés (7% du total des véhicules).

Sur un an, ces bus, cars et métros parcourent 16,8 millions de kilomètres. C’est près de 420 fois le tour de la terre. 68% de ces kilomètres sont effectués par la régie du TEC, 14% par les transporteurs privés et 18% sont du transport scolaire. Il y a, au TEC Charleroi, 3143 arrêts pour 80 lignes régulières. Sur ces lignes transitent un peu plus de 16 millions de passagers. Si on prend un potentiel de 500000 personnes (en ne comptant pas les bébés ni les personnes très âgées, sur le territoire de Charleroi Métropole), cela revient à dire que sur une année, 6% de la population à peu près prend le bus chaque jour (aller-retour) sur une distance de 3 km à peu près.

87,5% des travailleurs sont des hommes

Le chiffre d’affaires du TEC Charleroi est placé à 11,75 millions€ pour 2021. Mais on estime à 2,2 millions€ de pertes pour le TEC Charleroi en 2021, à cause à la crise sanitaire, notamment en billets invendus. Il y a moins de gens qui prennent le bus aujourd’hui qu’en 2019, et tous n’achètent pas un ticket étant donné qu’il n’y a plus eu de contrôles et que l’entrée dans les bus s’est faite par l’arrière, loin des yeux du chauffeur, durant la crise.

Enfin, et pour en finir avec les chiffres: il faut savoir qu’on n’a pas les chiffres pour les 1147 employés à Charleroi spécifiquement, mais pour l’ensemble du TEC (5327 ETP), il y a 87,5% d’hommes et 12.5% de femmes.

> Tous les détails peuvent être consultés sur https ://rapportannuel.letec.be/