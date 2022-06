Samedi 18 juin, ce sera le cœur même du rendez-vous, avec des événements partout: dès midi, fanfares déambulatoires à travers la ville-basse; dès 13 heures, c’est hip-hop party à Avanti, à Marchienne; à 14 heures 30, la scène de la place Verte accueillera neuf artistes dont James Deano; à 15 heures, à La Consoude, ambiance afro-reggae avec JLB Riddim et d’autres; au PBA, dès 16 heures, divers concerts classiques pour tous les âges puis, à 20 heures, récital des lauréats du Concours Reine Élisabeth 2022; il y aura également des concerts au Vecteur, à 19 heures, à la Ruche, avenue Meurée, à Marcinelle, à 20 heures et au Secteur 42, à Lodelinsart, à 20 heures.

Dimanche 19 juin, enfin, les fanfares urbaines démarreront dès 11 heures 30. L’Atelier/M, à Monceau-sur-Sambre, abritera un atelier slam et musique toute l’après-midi. Ce sera aussi guinguette, "Tagada pouet pouet dans la cressonnette", au jardin partagé, rue du Parc. Des DJ-sets animeront Composite, à Marcinelle, dès 13 heures; un concert jeune public sera offert au Vecteur, à 15 heures et, enfin, à La Broc, sur le parking Solidaris, dès 15 heures, ce sera mini-festival hardcore metal avec, entre autres, Root Of All Evil et Putrefying Carnage.